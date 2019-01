Prins Joachim flytter til Frankrig - skal under militær uddannelse

Onsdag 30. januar 2019 kl. 15:12Prins Joachim (fylder 50 år i juni) og hans familie flytter til efteråret til Frankrig for en periode af trekvart år. Han skal under militær uddannelse i ledelse og internationale forhold sammen med 29 andre udvalgte officerer. Familien bosætter sig i Paris.Der i byernes by, den franske hovedstad er prins Joachims ægtefælle Marie født. De 2 opretholder deres engagement i foreninger m.m., hvor de er protektionister, under det 9 måneder lange udlandophold.