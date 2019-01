Togtrafikken lammet af påkørsel af en person på Midtsjælland

Onsdag 30. januar 2019 kl. 08:17Der ventes tidligst om et par timer genoptagelse af togtrafikken fra hele Danmark efter en ny påkørsel af en person, denne gang ved den midtsjællandske Borup station. Al togtrafik er lammet, og der er indsat busser i forsøg på at afvikle morgenmylderet.Endnu foreligger ingen enkeltheder om ulykken, som uden tvivl har kostet et nyt offer.