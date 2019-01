Bilka-ejeren åbner 25 selvstændige Fætter BR butikker - de første snart

Tirsdag 29. januar 2019 kl. 23:28Det ser ud til, at legetøj kan blive en indbringende del af Bilka-koncernen. Idet Salling Group, der i dag er eneejer af supermarked-kæmpen, som også består af bl.a. Netto og Føtex, har besluttet at åbne 25 selvstændige Fætter BR butikker landet over. Altså ikke kun en indflytning i supermarkederne som først antaget, da de dygtige købmænd erhvervede retten til Fætter BR og et kæmpe lager fra det konkursramte Top-Toy. Man regner med at åbne de første legetøjbutikker snart (i løbet af foråret).Der søges i øjeblikket efter butiksteder. Derfor kan man heller ikke endnu offentliggøre butikkernes placering.