Bank taber 45 millioner kr. på konkursramt virksomhed

Tirsdag 29. januar 2019 kl. 17:28Det gør ondt i pengekassen hos den nordjysk baserede Spar Nord Bank, som i dag har meddelt fondbørsen, at den taber 45 millioner kr. på en enkelt erhvervkunde. Det er, uden at banken oplyser det, givet korn- og grovvarefirmet BMG A/S i østjyske Randers. Det er i dag erklæret konkurs.Firmaet er ramt af en skandale og katastrofe, idet den ene ejer og direktør har fusket med regnskaberne. Han er både bortvist og politianmeldt.Adskillige andre kommer også til at tabe penge heriblandt mange landmænd.