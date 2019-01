TV2-direktør stopper

Tirsdag 29. januar 2019 kl. 14:37Den 55-årige Merete Eldrup stopper som direktør for TV2 efter 11 år på posten. Den cand.polit. uddannede kvinde vil i stedet skabe et liv som medlem af bestyrelser. Det er hun i forvejen ifærd med via flere lukrative poster som hos realkreditkæmpen Nykredit og forlaget Gyldendal.Merete Eldrup fortsætter sit arbejde i TV2 indtil en afløser er på plads.