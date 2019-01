Yngre mand dræbt i frontal kollision mellem biler

Mandag 28. januar 2019 kl. 21:24En 36-årig mand blev sidst på eftermiddagen dræbt i en frontal kollision mellem personbiler på en lokal vej 10 km sydvest for østjyske Vejle. Manden kørte pludselig over i den modsatte vejbane, hvor 2 biler nåede at undvige en skæbnesvanger ulykke - men det gjorde den 3. ikke.Ulykke-bilisten blev dræbt på stedet, mens føreren af den anden bil slap fysisk uskadt fra kollisionen. Der er endnu ingen forklaring på ulykken, som ikke var forårsaget af for høj hastighed.