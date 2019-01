Bilist kørte fra politiet, derefter i en å, hvor han blev anholdt

Mandag 28. januar 2019 kl. 19:20Forstanden forlod formentlig momentant en 41-årig mand, der i eftermiddag kørte fra politiet og derefter i en å i københavnske Rødovre. Der (holdende på lavt vand i åen) blev han anholdt uden dramatik. Hvorfor han stak af fra politiet er endnu ikke klart, men han kørte over for rødt lys.En lille sag, som bare voksede sig stor efterhånden som manden "dummede" sig. Men det er set ofte før, at "klappen går ned", når politiet vil stoppe en bilist.