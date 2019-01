Det halve land fulgte Danmark vinde verdenmesterskabet

Mandag 28. januar 2019 kl. 12:3115.000 tilskuere befandt sig helt tæt på begivenheden, nemlig som tilskuere i Herning, da Danmarks herrehold vandt håndbold-VM finalen i aftes. Men det halve land kiggede med via TV-kanalerne. Hele 2.740.000 sad foran skærmene og fulgte den helt unikke danske præstation.I dag høster håndboldherrerne ros i hele verden. For en lige linje fra 1. kamp til den 10. (finalen), som hver og en blev vundet. Med markante cifre, som finalen i aftes med 31-22 over Norge.De nybagte verdenmestre fejres i Danmark i dag. Sidst på eftermiddagen er der modtagelse på rådhuset i København, hvor titusindvis kan ventes at møde op på rådhuspladsen.