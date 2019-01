Direktør politianmeldt og bortvist - regnskabfusk

Mandag 28. januar 2019 kl. 10:49Såvel en katastrofe som en skandale er under udvikling i østjyske Randers i et korn- og grovvarefirma (BMG A/S). Den ene ejer og direktør i firmaet er i weekenden blevet bortvist og politianmeldt for at fuske med regnskaberne. Ifølge aktuel info har han erkendt bedrageriet.Det snart 15 år gamle firmas regnskaber ser fornuftige ud, men det er sandsynligvis facade. En konkurs lurer lige om hjørnet. Gælden er på 94 millioner kr. og på papiret er egenkapitalen opgjort til over 14 millioner kr. (tal fra 2017 regnskabet).