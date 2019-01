Lastbil med 17.000 liter diesel væltet og sprunget læk

Mandag 28. januar 2019 kl. 07:58En lastbil skaber i øjeblikket fare for miljøet og brandfare lige udenfor østjyske Fredericia. Den er væltet og sprunget læk, og 17.000 liter diesel løber ud fra tanken. Trafikken er på det nærmeste lammet i området, og den situation forventes ikke at ændre sig de næste mange timer.En foreløbigt melding lyder, at kampen mod diesel udslippet og oprydningen tidligst kan være tilendebragt ved middagtid.