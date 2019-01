Mand myrdet af sin samlever - kvinden er anholdt

Søndag 27. januar 2019 kl. 22:15En 55-årig mand blev i eftermiddag fundet liggende død på gulvet i et hus i landsbyen Tim 10 km nord for vestjyske Ringkøbing. Politiet var tilkaldt af mandens 1 år yngre samlever, som stod ved siden af den døde, da man ankom. Hun blev anholdt og sigtet for at have myrdet manden med et par knivstik.Der blev fundet nogle knive i huset, og de indgår nu i efterforskningen af den tragiske sag. Kvinden forventes fremstillet i grundlovforhør i morgen.