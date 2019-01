Fransk VM-bronze - tyskerne slået 26-25 i sidste sekund

Søndag 27. januar 2019 kl. 16:09Bronzekampen ved herrernes håndbold-VM blev et nervepirrende drame lige til sidste sekund. Frankrig endte med at sikre sig medaljerne ved at slå tyskerne med 26-25 på et mål i allersidste sekund. En jævnbyrdig, underholdende og spændende match, der var god reklame for håndbold sporten.Nu mangler kun finale-braget, som spilles mellem Danmark og Norge til aften.