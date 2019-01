Kunstværk til ære for 90 dræbte på parisisk spillested stjålet og væk

Søndag 27. januar 2019 kl. 14:27Et kunstværk af den anonyme graffiti-kunstner Banksy malet på en dør på det parisiske spillested Le Bataclan til ære for 90 dræbte under en koncert i november 2015 er blevet stjålet. Værket, der afbildede en ung kvinde med et tragisk ansigtudtryk, er ganske simpelt skåret ud af døren. Der er indtil videre ingen spor af tyvene, men både spillestedet og den øvrige kunstens verden er bedrøvet over tyveriet.Det brutale angreb, hvor de mange sagesløse musiknydere blev skudt ned i Bataclan, fandt sted midt under en koncert med det amerikanske rockband ”Eagles of Death Metal”.Graffiti-kunstneren Banksys identitet er stadig ukendt, men det menes, at han er født i engelske Yate i 1974. Der er info og massevis af værker at se på www.banksy.co.uk - også det stjålne.