Søn smidt ud af forældres hus - indtil videre har han skudt 5

Søndag 27. januar 2019 kl. 00:08Politiet i den amerikanske stat Louisiana er på jagt efter en 21-årig mand, som lørdag har skudt og dræbt indtil videre 5 personer. 2 af dem var hans forældre, der havde smidt ham ud af deres hus. De 3 andre kendte den nu nok så brutale unge mand. Han er flygtet i bil.Der advares imod den unge mand, som stadig menes at være bevæbnet og klar til at skyde. Han har formentlig til hensigt at flygte til nabostaten Mississippi.