Mand druknet i sø - gik gennem isen sammen med kvinde

Lørdag 26. januar 2019 kl. 20:53En kvinde reddede sig op af det iskolde vand og fik slået alarm, da hun og en mand i dag gik gennem isen i et sørigt område ved Mellerup nord for svenske Gøteborg. Manden derimod forsvandt og druknede. Selvom der deltog såvel helikoptere som dykkere i en redningaktion.Forsøget på at finde og redde manden var en kamp med tiden i det iskolde vand. Den var forgæves i dette tilfælde.