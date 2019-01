Murermester på Nordfalster erklæret konkurs - igen

Lørdag 26. januar 2019 kl. 16:29Skifteretten i Nykøbing F har afsagt konkursdekret over murermester Johnny Wied, Langgade 81 i Nørre Alslev på Nordfalster. Firmaet, drevet som personligt ejet, nåede at eksistere i 1½ år. En tilsvarende konkurs ramte murermesteren, da han i lidt over 2 år drev firmaet Flex Mureren i Horbelev.Den forrige konkurs erklæring fandt sted i november 2010.