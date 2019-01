2-årig dreng død efter 13 dages ophold i 100 m dyb brønd

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Lørdag 26. januar 2019 kl. 15:58En intens og meget besværlig redningaktion for at komme en 2-årig dreng, der for 13 dage siden faldt i en 100 m dyb brønd på en ejendom ved Malaga på den spanske solkyst, er slut på tragisk vis. Drengen er netop blevet fundet død under sten og grus i bunden af brønden.Redningarbejderne borede en skakt ved siden af brønden, hvorefter minearbejdere blev sendt ned for at bore en vandret skakt ind til brøndens bund, hvor drengen befandt sig. Altsammen ulykkeligvis forgæves.Drengen faldt ned i brønden under leg den 13. januar.