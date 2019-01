Mand fundet død på Bornholm - måske et nyt mord

Lørdag 26. januar 2019 kl. 08:43En 73-årig ikke nærmere identificeret mand blev i aftes fundet død i sit hjem på østersø-øen Bornholm. Det lokale politi har tilkaldt assistance for at få dødfaldet undersøgt til bunds, idet man finder forhold mistænkelige. Måske er der tale om et nyt mord. Hvis ikke skal det udelukkes.Oplysningerne om manden, hans bopæl og omstændighederne ved hans død er derfor indtil videre sparsomme. Natten over har mandens hjem været bevogtet.