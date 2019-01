Danmark spiller VM-håndbold finale mod naboen Norge

Fredag 25. januar 2019 kl. 22:15Det bliver en usædvanlig søndag i midtjyske Herning. Idet byen lægger sporthal til finalen i herrernes håndbold-VM. Hvori Danmark, der i dag besejrede Frankrig i den ene semifinale, møder naboen Norge, som i aften trak sig ud af den 2. semifinale som vinder over Tyskland. Altså forestår et skandinavisk topopgør.Det danske mandskab besejrede Norge i de indledende kampe med 30-26. Dette er imidlertid ingen garanti for et resultat i dansk favør på søndag. Der skal kæmpes og vises talent, så går det.