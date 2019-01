Mand røg gennem isen og i det iskolde vand - reddet

Fredag 25. januar 2019 kl. 17:58En mand i 50 års alderen fik sig i eftermiddag en kold oplevelse, da han på en såkaldt isslæde røg gennem isen og i det iskolde vand i en stor sø ved fynske Korinth. Han blev reddet, men politiet advarer nu om, at man begiver sig ud på frosne søer og vandløb.Flere steder har også børn bevæget sig ud på "tynd is" - hvorfor det bemærkes, at det skal fryse i døgndrift en hel uge, førend det kan være sikkert at bevæge sig på isen.