Gratis flyvetur - passagererne blev imidlertid kastet rundt

Fredag 25. januar 2019 kl. 13:02Passagererne på en inderigsflyvning i New Zealand for et døgn siden fik turen gratis. Hvilket de fik besked om efter sikker landing og en tur i luften, de aldrig glemmer. Pludselig turbolens kastede flyet og dermed passagererne rundt, og der var mange "syge" ombord.Ved ankomsten til byen Invercargill tog læger imod de omtumlede passagerer. Timerne efter meddelte Air New Zealand passagererne, at deres flybilletter ville blive refunderet.