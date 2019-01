Ung mand reddet ud af sin seng under brændende dyne

Fredag 25. januar 2019 kl. 08:53En ikke nærmere identificeret ung mand blev i nat meget resolut reddet ud af sin seng under en brændende dyne i en kælder lejlighed i nordjyske Skive. En nabo kunne lugte røg, slog alarm og 2 politibetjente nåede hurtigt frem, sparkede døren ind og fandt manden liggende i sin seng under den brændende dyne - og fik ham bjærget.Den unge mand er nu under behandling for røgforgiftning på det lokale sygehus, men den resolutte indsats af naboen og politifolkene har givet reddet hans liv. Han har formentlig røget i sengen og er faldet hen i en døs, der er blevet forstærket af røgen.