Genopbygget hal i København evakueret under koncert

Torsdag 24. januar 2019 kl. 23:20Den legendariske KB Hallen i København er netop færdig genopbygget efter en brand, der for 7 år siden lagde den i ruiner. I aften var der koncert som led i åbningen af hallen - og så lød brandalarmen! Alle blev omgående evakueret. Til det helt store held var det en falsk alarm. Hvorfor ved man endnu ikke.Til gengæld fik alle syn for sagen - hvor hurtigt der lader sig gøre at tømme den store hal for mennesker.