Mor og søn faldt gennem isen - er netop fundet druknet

Torsdag 24. januar 2019 kl. 14:43En 35-årig kvinde og hendes 15-årige søn er fundet druknet i Långsand i den svenske skærgård nord for hovedstaden Stockholm. De faldt gennem isen i går og forsvandt. Andre familiemedlemmer slap meget våde, men med livet i behold. Der er tale om ikke nærmere identificerede udlændinge.Dette udledes af, at de overlevende alene taler spansk, hvilket også var medvirkende til at vanskeliggøre aktionen med at finde frem til de 2 druknede.