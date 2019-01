Familietragedie! - topidrætmand skød sine børn og sig selv

Torsdag 24. januar 2019 kl. 11:20Den lille svenske by Sala nordvest for hovedstaden Stockholm er i dag i chok over en familietragedie, som udspillede sig sent i aftes. En 50-årig tidligere topidrætmand skød sine 2 børn og derefter sig selv. Hele den dramatiske aktion var nøje planlagt af manden.Han offentliggjorde således sin ugerning overfor børnene, inden han begik selvmord i aftes. I den forbindelse oplyste han, at han længe havde overvejet den brutale afslutning på både sine børns og sit eget liv.