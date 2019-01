Øresundbroen lukket på grund af nedfaldende istapper

Onsdag 23. januar 2019 kl. 13:52Trafikken over Øresundbroen er lukket i øjeblikket og vil formentlig være det nogen tid endnu. Årsagen er nedfaldende istapper, som i sagens natur kan udgøre alvorlig risiko for alle typer køretøjer. Man har givet en melding om, at der forventes åbnet for trafik midt på eftermiddagen.Foreløbigt er kl. 14.30 for genoptagelse af trafik på motorvejen over broen meldingen.