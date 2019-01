Druknedøden lurer - 5 turister omkommet på kun 1 uge

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Onsdag 23. januar 2019 kl. 08:12Den lille ø-stat Maldiverne i det indiske ocean har i løbet af den sidste uge oplevet noget uhyggeligt. 5 turister er druknet under badning, fordi strømforholdene lige nu er ekstreme. Selvom ferieparadiset oplever drukne ulykker i et større antal (31 i fjor), er man opskræmt over den aktuelle situation.Maldiverne har 350.000-400.000 indbyggere og besøges af 4-5 gange så mange turister årligt.