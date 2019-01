Fodboldspiller formodes dræbt i flystyrt over den engelske kanal

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Tirsdag 22. januar 2019 kl. 22:59Den argentisk fødte professionelle fodboldspiller Emiliano Sala (28 år) formodes at være dræbt sammen med piloten i et lille Piper PA-46 Malibu fly, som angiveligt er styrtet ned over den engelske kanal. Flyet var på vej fra Frankrig til hans nye engelske klub Cardiff City, da kontakten til det forsvandt.En storstilet, men resultatløs eftersøgning har hele dagen fundet sted, og man indstiller den nu for natten. Håbet om at finde flyet og især overlevende er forsvindende lille.Den succesfulde Emiliano Sala havde ifølge aktuel info været i Nantes for at sige farvel til sine franske klubkammerater siden 2015.