Knallertkører i livfare efter kollision med personbil

Tirsdag 22. januar 2019 kl. 22:35En 24-årig mand på knallert blev i aften livfarligt kvæstet i kollision med en personbil på en lokal vej få kilometer fra Nordborg på sydjyske Als. Han blev straks efter fløjet til universitetsygehuset i Odense, hvor lægerne nu kæmper for at redde hans liv. Bilens fører slap fysisk uskadt fra ulykken.Enkeltheder om den dramatiske ulykke, der skete i et T-kryds, foreligger endnu ikke.