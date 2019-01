Den ene af 2 kioskrøvere anholdt - måtte flygte uden udbytte

Tirsdag 22. januar 2019 kl. 21:14Et voldsomt røveriforsøg mod en kiosk i Lergravsparken på Amager tæt ved Øresund i aften endte for den ene af 2 røvere umiddelbart efter i politiets favn. Den anden er endnu på fri fod. Desuden måtte røverne forlade gerningstedet helt uden udbytte. Hvorfor er endnu ikke oplyst.Politiet er endnu ikke på sporet af den 2. røver, ligesom der mangler et brugeligt signalement. Røverne truede med kniv under røveriforsøget.