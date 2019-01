Volvo kalder biler med risiko for brændstoflæk på værksted

Tirsdag 22. januar 2019 kl. 18:15I Sverige har Volvo forlængst kaldt 37.000 biler på værksted, fordi der på en række diesel modeller er opdaget risiko for brændstof slangelæk. Nu kommer turen til danske ejere af de tilsvarende biler, hvoraf 2.300 kaldes til et besøg på værksted for at få risikoen bortskaffet.Den omfattende værksted-aktion sker, selvom Volvo aldrig har haft et ulykke-tilfælde med bilerne. De berørte bilejere får brev om værksted besøget.