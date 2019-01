Person sprang i døden fra 4. sal under brand i stor ejendom

Tirsdag 22. januar 2019 kl. 09:44En endnu ikke nærmere identificeret person sprang midt i nat i døden fra 4. sal under brand i en stor boligejendom nær Amager Fælled i København. Vedkommende var blevet stærkt forbrændt og sprang ud fra lejligheden for at undgå flammerne yderligere. Det skete inden brandvæsenet var nået frem.5 andre beboere blev røgforgiftet, men de er i morgenstunden erklæret udenfor livfare. Årsagen til ildens opståen er endnu ikke klarlagt.