Aldrig fred i den arabiske og mellemøstlige krudttønde

Mandag 21. januar 2019 kl. 12:41

Umiddelbart efter sidste verdenskrigs afslutning var der drømme om en fredeligere klode. Men næppe var de krigeriske handlinger slut, førend ufred brød ud - og siden har hærget i den arabiske og mellemøstlige krudttønde. Så sent som i nat, hvor israelerne har bombet iranske og syriske stillinger omkring Damaskus.Forinden havde iranerne fra de syriske stillinger sendt raketter mod israelsk område... og sådan ruller lavinen. Der rapporteres om de første 11 dræbte i nat.Engang var den eksperimentelle levemåde kibbutz i Israel noget man valfartede til. Det skulle man se og opleve. På samme vis var den hellige syriske hovedstad Damaskus en turistattraktion. Over mange år har hele den arabiske og mellemøstlige verden imidlertid udviklet sig til en krigskueplads, en slagmark. Hvor man absolut ikke skal tage til - og det tyder på, at der aldrig bliver fred.