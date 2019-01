Ung kvinde i livfare efter bil-kollision midt i København

© Copyright 2019 guldborgsundavis.dk. Denne artikel er beskyttet af lov om ophavsret og må ikke kopieres eller på anden måde videreudnyttes uden særlig aftale.



Søndag 20. januar 2019 kl. 08:43En 18-årig kvinde befinder sig i livfare på Rigshospitalet i København efter en voldsom kollision mellem et par biler i centrum af København sent i aftes. Hun var passager i den ene af bilerne, som kolliderede på Vesterbro, og pådrog sig meget alvorlige hovedlæsioner.Politiet er fortsat ifærd med at finde ud af hændelseforløbet.