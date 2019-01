Mindst 66 slået ihjel af brand og eksplosion i olieledning

Lørdag 19. januar 2019 kl. 15:42En voldsom brand og eksplosion i en olieledning i det nordlige Mexico har kostet mindst 66 livet og kvæstet et ukendt antal. Katastrofen tog sin begyndelse i aftes, da olieledningen sprang læk, begyndte at brænde og folk gav sig til at samle olie i alle mulige beholdere.Siden eksplosionen er antallet af døde blot steget og steget. Der er mange meget alvorligt kvæstede, der næppe overlever.