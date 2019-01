Unge i bilflugt fra betjent rev trappe i Nykøbing F løs

Fredag 18. januar 2019 kl. 09:24Det kunne være endt grueligt galt, men lykken stod både en politibetjent og flere unge bi, da de i aftes i bil forsøgte at flygte fra betjenten og i den forbindelse kolliderede med en jerntrappe ved supermarkedet Kvickly midt i Nykøbing F. Trappen blev revet løs og bilen slemt ramponeret.Ved rattet sad en 19-årig kvinde, som sammen med en jævnaldrende kvinde og mand tog benene på nakken, men blev indhentet af politiet. De er alle 3 på fri fod efter afhøring.Alle kan være lykkelige for, at der kun skete materiel skade.