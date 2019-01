Hovedstad rystet af voldsomt bombeangreb - politifolk dræbt

Torsdag 17. januar 2019 kl. 21:40Sydamerikanske Colombias hovedstad Bogota er i dag blevet rystet af et bombeangreb. Planlagt og brutalt kørte en bil med eksplosiver ind ved en politiskole, hvor den kørte ind i et mur og eksploderede. Mindst 9 blev dræbt på stedet og over 50 kvæstet. Det var øjensynligt alle politifolk.Man mener den eksploderede varebil indeholdt 80 kg eksplosiver. Ingen har endnu meldt sig som ansvarlige for aktionen.