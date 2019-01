Hvem ka' - Fætter BR flytter ind hos Bilka-koncernen, der overtager lager

Torsdag 17. januar 2019 kl. 17:44Danmarks bedste købmænd har gjort et nyt kup. Folkene bag Bilka-koncernen følger i den afdøde købmand Herman Sallings fodspor både med hensyn til fantasi og effektivitet. Salling Group, der nu er eneejer af supermarked-kæmpen, har købt varelager og retten til Fætter BR på det danske marked af konkursboet Top-Toy. Dermed svarer først og fremmest Bilka på spørgsmålet hvem ka' - som har været varehusets slogan i årtier. At Fætter BR således flytter ind hos Bilka, Føtex, måske også Netto og de andre grene af Salling Group, vil give helt unikke muligheder overfor legetøjmarkedets kunder. Børnerne, deres forældre og bedsteforældre. Måske kan også ansatte fra konkursboet en dag få sig et job.For selvom Salling Group har købt Fætter BR brandet og varelageret fra Top-Toy, overtager man ingen ansatte. Imidlertid er der 1.500 ledige jobs hos Salling Group, så måske var det noget for en legetøjspecialist.