Kvinde kørte pige ned og forsvandt fra ulykken

Torsdag 17. januar 2019 kl. 15:36En 12-årig pige blev for et døgn siden kørt ned på en lokal ved ved Kirke Hyllinge mellem Holbæk og Roskilde, bragt på sygehuset både med hovedlæsioner og et brækket ben. Ved rattet i ulykke-bilen sad en midaldrende kvinde, som imidlertid forsvandt - og stadig er væk. Hvorimod hun efterlod bilen på ulykkestedet.Det viste sig efterfølgende, at nummerpladerne på hendes bil var stjålet. Hvem bilen tilhører er ikke oplyst. Kvinden forsvandt fra ulykkestedet i en anden bil med en mand ved rattet. Han samlede hende ganske enkelt op umiddelbart efter, at den 12-årige pige var blevet påkørt.Andre bilister skred til at hjælpe den 12-årige pige og få tilkaldt redning.