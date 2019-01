Tysk turist-kvinde fundet død på øde sted helt derude

Torsdag 17. januar 2019 kl. 11:08En 62-årig tysk kvinde på ferierejse i Australien er fundet død et øde sted helt derude. Hun blev sidst set i live for et par uger siden. Hun blev eftersøgt og i går fundet kilometervis fra beboelser. Det var signaler fra hendes mobiltelefon, der ledte politiet på sporet, efter at man egentlig havde opgivet eftersøgningen.Politiet har endnu ikke givet oplysninger om årsagen til hendes død. De øde steder udgør størstedelen af det kæmpemæssige australske land. Derfor er dødfaldet i et sådan område ikke i sig selv usædvanligt.