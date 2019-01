Dreng dræbt mod havnekaj - styrtede fra krydstogtskib

Torsdag 17. januar 2019 kl. 09:48En 16-årig dreng har mistet livet på ferierejse med sin familie på et krydstogtskib. Han blev dræbt mod en havnekaj på øen Haiti i det caribiske hav, idet han styrtede fra skibets 8. dæk. Ulykken skete, da han mistede fodfæstet i forbindelse med at ville klatre ind i sin kahyt via en balkon.Drengen havde forlist sit nøglekort til kahytten og ville løse dilemmaet ved den skæbnesvangre klatretur.