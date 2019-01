Selvmord! - mand sprang i døden fra Storstrømbroen

Onsdag 16. januar 2019 kl. 22:39Storstrømbroen var onsdag aften genstand for et drama, da en mand med selvmord for øje sprang ud fra den - der blev slået alarm og manden eftersøgt. Han blev fundet og bjærget og fløjet til Rigshospitalet i København. Hvor det imidlertid ikke lykkedes lægerne at redde hans liv.Der gik kun et par timer fra alarmen om mandens spring fra broen og eftersøgningen til den triste meddelelse om hans død.