Englænderne trækker nu i arbejdtøjet før EU-farvel

Onsdag 16. januar 2019 kl. 21:08I går forkastede det engelske parlament aftalen om landets farvel til EU. I dag har samme parlament støttet op om premierminister Theresa May og hendes regering. Oppositionens forsøg på at vælte hende mislykkedes som ventet. Nu er man så klar til at arbejde og finde løsninger på, hvordan man klarer det hele efter 29. marts (sidste EU-dag).Theresa May har i aften meddelt, at hun vil mødes med alle partilederne, og at arbejdet med at finde løsninger begynder straks. Hun og regeringen og parlamentet er således allerede trukket i arbejdtøjet.I EU-bureaukratiet og de tilbageværende 27 medlemlande er man nu i vildrede. Også de må se at komme i arbejdtøjet - men der er endnu ingen meldinger herom.