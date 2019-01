USA-soldater nåede ikke ud af Syrien - 3 dræbt med 15 lokale

Onsdag 16. januar 2019 kl. 19:20Den amerikanske beslutning om at trække militæret ud af Syrien havde ingen nytte for 3 soldater, der i dag blev dræbt i et brutalt selvmord-angreb i Manbij i den nordlige del af landet. De mistede livet samtidig med 2 syriske soldater og 13 civile. Da en selvmordbomber detonerede en vest fyldt med eksplosiver.Oprørgruppen Islamisk Stat (IS) har erklæret at stå bag aktionen, som fandt sted ved en restaurant i byen.