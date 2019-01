Nordisk bankkæmpe rykker i bremsen i enorme Rusland

Onsdag 16. januar 2019 kl. 16:49Om det er sporene, der skræmmer - fra hvidvask og andre skandaler, er ikke tilkendegivet, men man kunne få den tanke. Når den store nordiske Nordea Bank er på tilbagetog i det enorme Rusland. Banken indskrænker sine udlån på det russiske marked, siden 2014 er de mere end halveret.Disse dispositioner og så nok den kendsgerning, at det ikke er ligetil at operere i anderledes kultur som den russiske, har i dag desuden ført til, at Nordea har nedskrevet værdien af sin russiske forretning med over 1 milliard kr. (1.000 millioner kr.). Hvilket imidlertid ingen effekt får på bankkæmpens aktuelle situation, indtjening og værdi. Så er man stor!