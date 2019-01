Nyt dansk sundhedsystem - farvel til regionerne

Onsdag 16. januar 2019 kl. 10:57Regeringen har i formiddag lanceret et nyt dansk sundhedsystem. Der betyder farvel til de kæmpemæssige regioner, som i dag har ansvaret for sygehusene. I stedet skal der etableres 21 fælleskommunale sundhedfællesskaber, og 5 nye sundhedforvaltninger som statens forlængede arm.Sundhedsystemet skal tættere på borgerne. Nu rykkes der altså tilbage til lokalområderne, som man tidligere forlod med nedlæggelsen af de små sygehuse for at bygge de store.Der kan læses om regeringens planer, som allerede har opbakning af et flertal i Folketinget, på www.regeringen.dk