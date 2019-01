Sydeuropæiske lande begravet i sne - og der kommer mere

Onsdag 16. januar 2019 kl. 07:56Der ligger nu så meget sne i de sydeuropæiske lande omkring Alperne, at huse er halvt begravet, gæster indespærret på hoteller og biler forsvundet helt under det hvide dække. Der kommer mere sne. Hvor mange dræbte i det ekstreme vejr har ingen styr på, men det er mange.Næste udfordring bliver vand. Der er ikke mindst i Østrig skræk for århundreders værste oversvømmelser, når sneen som det næste begynder at smelte.Det er forbundet med risiko at drage til sydtyske Bayern, Østrig, Schweiz og det nordlige Italien lige nu - og sandsynligvis de kommende uger.