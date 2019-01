Ny dansk VM-håndbold sejr

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 22:19De danske håndboldherrer har vundet den 4. sejr ved VM. I aften var det Østrig, der blev besejret med 28-17. Et nyt resultat, der indtil videre må siges at illustrere Danmarks suverænitet. Om det kan holde, vil vise sig allerede på torsdag, når Norge stiller op på den anden banehalvdel.Danmark og Norge ligger i spidsen for gruppe C begge hold med 4 sejre.