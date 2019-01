Cirkus omkring Englands udtræden af EU - aftale forkastet af parlamentet

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 21:24Det engelske parlament har forkastet aftalen mellem England og EU i forbindelse med landets udtræden af fællesskabet 29. marts. 432 medlemmer har netop stemt nej, mens 202 stemte ja til aftalen. Premierminister Theresa May (billedet) havde forud for afstemningen fastslået, at England vil forlade EU med eller uden aftale. Hvilket altså nu er uden. Dermed fortsætter det cirkus om det engelske farvel, som vælgerne traf beslutning om ved folkeafstemning 23. juni 2016. På indenrigspolitisk plan er Englands EU-farvel blevet brugt til opgør mellem regeringen og oppositionen, men det har ingen effekt haft på premierministerens standpunkt. Vælgerne har truffet en beslutning, og den skal følges, har hun fastslået.Nu forestår nogle turbolente dage igen, både i England og EU-landene. Forvirring er den rette karakteristik.