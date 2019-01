Blodigt bombe- og skudangreb i hotelkompleks i Nairobi

Tirsdag 15. januar 2019 kl. 19:08Der er endnu ingen præcise meldinger om, hvor slemt det står til efter et blodigt bombe- og skudangreb i et hotel- og kontorkompleks i Kenyas hovedstad Nairobi i eftermiddag. Et endnu ukendt antal dræbte og mange kvæstede, er de eneste meldinger indtil videre. Det startede med bomber udenfor og derefter en selvmordbombe i hotellets reception.Den somalisk baserede oprørgruppe al-Shabab har påtaget sig ansvaret, men ikke givet detaljer iøvrigt. Men gruppens folk var svært bevæbnet og brutale, fortæller overlevende fra massakren.